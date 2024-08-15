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У ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони знищили п‘ять ударних дронів у небі над Миколаївщиною.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Водночас о 23:38 14 серпня росіяни обстріляли з артилерії по Куцурубську громаду області. Постраждалих немає.

Останні масштабні обстріли Миколаєва

Один з останніх обстрілів Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСББ, тенти і плівку.