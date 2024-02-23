Жителька Миколаєва поскаржилась на занедбаний стан дитячого майданчика, який не відповідає сучасним стандартам. Вона висловила занепокоєння щодо безпеки дітей, які грають із застарілим обладнанням.

Про це написала жителька Інгульского району Тетяна Ацехівська у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Жінка зазначила, що майданчик потребує серйозного ремонту: гойдалка та гірка зламані, пісочниця розбита, а піску на ній немає вже багато років. Бракує також зручних лавочок для відпочинку батьків і пенсіонерів.

«Питання організації дозвілля малюків актуальне на сьогодні як ніколи, тому що старі ігрові майданчики відслужили свій час, вони несуть велику небезпеку для здоров'я дітей. В нашому дворі жахливі умови для прогулянки дітей: стара зламана гойдалка, та гірка, які були зроблені ще дуже давно, пісочниця розбита, піску вже багато років не завозили. Все дуже занедбане. Користі від них не має, а от небезпека є. Можна отримати травми. У нас навіть нормальної лавочки не має, на якій можна ввечері посидіти з дитиною та подихати свіжим повітрям. А на сьогодні дуже багато діток повертаються додому і хотілось, хоча б трішечки облаштувати дітям місце для відпочинку, та пенсіонерам поставити лавочку», – написала вона.

Раніше миколаївці скаржились на стан дитячого майданчика по вулиці Привільній, 73А.

До цього на аварійний стан дитячого майданчика по вулиці Одеське шосе, 98 поскаржились жителі мікрорайону Варварівка.

Також у жовтні жителька Миколаєва Ганна Шаловінська показала стан дитячого майданчика в центрі міста, на якому видно, що гірки та гойдалки іржаві, з облупленою фарбою.

З початку 2023 року КП «ДЄЗ «Пілот» до 15 вересня відремонтувало та пофарбувало 63 дитячих майданчики. Минулого року ремонтні роботи не виконувались.