Шахед. Фото з відкритих джрел.

У ніч на 11 липня 2024 року противник запустив на територію України ударні дрони та ракети. Частину з них вдалося збити у різних регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Командування повітряних сил.

Так, противник вдарив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також атакував 6-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Ворожі безпілотники вдалось збити у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

«До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України», — додавли в повідомленні.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що над над областтю знищили один безпілотник. Внаслідок падіння уламків на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави,її ліквідовали вже вогнеборці. Постраждалих внаслідок роботи ППО немає.

Нагадаємо, як росіяни вдень 10 липня нанесли ракетного удару по місту Вознесенськ, що на Миколаївщині. Є постраждалі.