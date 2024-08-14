Суд у Сумській області визнав чинним чоловіка за виправдовування війни Росії проти України та вихваляння лідера РФ Володмира Путіна. Йому призначили умовний термін та зобов’язали прочитати «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Про це йдеться у вироку Липоводолинського районного суду, повідомляє Громадське.

Зазначається, що пенсіонер з проросійськими поглядами підтримав війну проти України та схиляв інших людей до своєї позиції під час спілкування.Зокрема, у квітні, розмовляючи зі свідком, чоловік заявив, що російські війська «вже незабаром визволять територію Сумщини від нацистів та націоналістів», а він, мовляв, нарешті зможе стати частиною окупаційної влади.

Іншим свідкам він заявляв, що «недолугі дії вищого керівництва нашої країни призвели до вбивств наших військових, так як вони неправомірно здійснюють опір російським військам». Або ж те, що росіяни «не несуть війну в Україну, а намагаються її звільнити від крадіїв та олігархів».

Ще одному свідку він вихваляв російського лідера Володимира Путіна. І, власне, за це все й сів на лаву підсудних. Судово-лінгвістична експертиза визнала, що обвинувачений, серед іншого, виправдовував війну РФ проти України.

Пенсіонер уклав зі прокурором угоду про визнання винуватості. Вони погодилися на покарання у вигляді умовного терміну.

У суді чоловік покаявся та заявив, що на зло говорив сусідам та землякам проросійські тези, бо, мовляв, конфліктує з ними. Крім того, пенсіонер запевняв суд, що насправді має проукраїнську позицію.

Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України та призначив йому 3 роки умовного терміну.

Окрім того, суд зобовʼязав прочитати жителя Сумщини «Кобзар» Тараса Шевченка. Контроль за тим, чи читатиме чоловік, поклали на орган пробації.

«Суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, призначивши обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання зі звільненням від його відбування та покладенням обов’язків, передбачених частиною 3 статті 76, а також додатково з метою формування більш стійких проукраїнських поглядів та переконань покладенням обов’язку ознайомитись зі збіркою поезії Т.Г. Шевченка «Кобзар», — йдеться у рішені суду.

Із засудженого також стягнули 6 тисяч гривень судових витрат за лінгвістичну експертизу.

Раніше повідомлялось, що учитель на Миколаївщині брав по 23 гривні за пост з російською пропагандою в «Однокласниках».