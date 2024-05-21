Мобільний застосунок «Резерв+» / Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони України закликали усіх, хто не є військовозобов’язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати мобільний застосунок «Резерв+».

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зауважила, що наразі фіксується рекордна кількість запитів на авторизацію, через що може бути зайве навантаження на сервери.

«Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобовʼязаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезний інтерес до продукту. Але кількість запитів на авторизацію рекордна. Тому це може спричинити зайве навантаження на сервери та збої», — зазначила Катерина Черногоренко.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що станом на 20 травня в мобільному застосунку Резерв+ оновили військово-облікові дані 260 тисяч українців. Згодом, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Також у Міноборони обіцяють, що повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже влітку — тоді в неї додадуть електронний військовий квиток.

Нагадаємо, з понеділка, 20 травня, у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.