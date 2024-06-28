Два дитинча пуми. Фото: пресслужба Миколаївського зоопарку

У Миколаївському зоопарку показали трьох новонароджених дитинчат хижих котячих — пуми, рисі та сервалів.

Про це повідомляють у пресслужбі зоопарку.

Троє малюків, які народилися 17 травня, стали результатом першого приплоду молодої пуми Анди, яка прибула до Миколаївського зоопарку з Рівненського зоопарку.

«Незважаючи на свій молодий вік (Анда народилась у 2021 році), вона виявилась відмінною матір'ю, дбайливо доглядаючи за своїми дітьми, годуючи їх і граючись», — зауважують у зоопарку.

Працівники зоопарку змогли провести повноцінний огляд маленьких хижаків, коли їм виповнився місяць. Фахівці з’ясували, що звіринець поповнився на двох дівчаток і одного хлопчика.

Початково відвідувачі могли спостерігати малюків тільки здалеку, оскільки пума Анда не відходила від своїх дітей. Однак після місяця малюки вже вибрались з гроту, що стало великою подією для відвідувачів.

Малюк пуми. Фото: пресслужба Миколаївського зоопарку. Малюки пуми. Фото: пресслужба Миколаївського зоопарку

Окрім пум, у зоопарку також відзначили народження трьох маленьких дитинчат рисі — вони народилися 27 травня. Мамою цих малюків є рись Зара.

Також у зоопарку нагадали про народження 4 квітня трьох малюків в парі сервалів — Міри і Хасана. Самка Міра вперше стала матір'ю.

Рись зі своїм дитинчам. Фото: пресслужба Миколаївського зоопарку Малюки сервали. Фото: пресслужба Миколаївського зоопарку

Нагадаємо, що у 2021 році 31 серпня, у Миколаївському зоопарку сталося поповнення — до нього прибули шість нових тварин.