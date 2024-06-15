11 червня під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) у Берліні уряди України та Італії підписали меморандум про післявоєнну відбудову Одеси та Одеської області.

Про це в коментарі «НикВести» розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

— Саме Італійський уряд виявив таке бажання після того, як був приліт в собор, який знаходиться у центрі Одеси. А тепер ми вже юридично та офіційно, додатково занотуємо ці домовленості для себе, — сказав начальник ОВА.

В рамках цього меморандуму Одеська область розраховує на подальшу співпрацю з Італією у питаннях відновлення і розвитку зокрема портової інфраструктури та генерації електроенергії.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер на конференції з відновлення України у Берліні. Фото: «НикВести»

— Одеська область стала потужним логістичним хабом та великим майданчиком з імпорту та експорту вантажів. Ми хочемо, щоб Італія долучалася до цих процесів. Враховуючи навантаження на портову інфраструктуру, критичну ситуацію з енергетикою, сподіваємося на співпрацю з Італією в цьому напрямку, — сказав Олег Кіпер під час свого виступу на конференції.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду. Тоді ж російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Згодом уряд Італії заявив, що допоможе відбудувати зруйнований собор. До реставрації зруйнованої памʼятки Італія планує залучити дві найавторитетніші культурні інституції країни: Міланський трієнале і музей MAXXI у Римі, «щоб відзначити довгу та дуже багату історію обміну між Одесою та італійською культурою».