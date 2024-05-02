Протиповітряна оборона півдня України зранку 2 травня знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян «Орлан-10».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Як зазначається, упродовж минулої доби протиповітряна оборона півдня України знищила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, два ударні безпілотники «Shahed-136/131» та російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10» на Одещині.
«Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один «Орлан-10», — повідомили в ПК «Південь».
Нагадаємо, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.
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Протиповітряна оборона півдня України зранку 2 травня знищила над Миколаївською областю розвідувальний безпілотник росіян «Орлан-10».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Як зазначається, упродовж минулої доби протиповітряна оборона півдня України знищила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 на Миколаївщині, два ударні безпілотники «Shahed-136/131» та російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10» на Одещині.
«Зранку 2 травня на Миколаївщині знищено ще один «Орлан-10», — повідомили в ПК «Південь».
Нагадаємо, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру.