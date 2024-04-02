Правоохоронці викрили в АТ «Укрзалізниця» організаторів схеми заволодіння 94,8 мільйонами гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

За даними слідства, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

«САП та НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України», —йдеться у повідомленні антикорупційної прокуратури.

Далі по тексту про зв'язки лідера організованої групи з Офісом Президента не згадується.

За даними джерел ЕП, йдеться про ексрадника Офісу Президента та колишнього очільника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шила.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вказує, що він організував підготовку та направлення до «Укрзалізниці» листа «щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Правоохоронці затримали злочину групу на чолі з ексрадником Офісу Президента / Фото: НАБУ, САП Правоохоронці затримали злочину групу на чолі з ексрадником Офісу Президента / Фото: НАБУ, САП

Компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з Росією. Переможець закупівлі через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав «Укрзалізниці» за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

За даними НАБУ внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 роках «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 мільйона гривень.

Зазначається, що суд наклав арешт на 53 мільйони гривень на банківських рахунках компанії-постачальника. Лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи затримали.

Нагадаємо, 30 березня, Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох позаштатних радників та ще двох уповноважених працівників.

Посади позаштатних радників президента залишили Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко. Серед звільнених радників також опинився багаторічний товариш Володимира Зеленського Сергій Шефір.