Засідання Уряду. Фото з Telegram-каналу Дениса Шмигаля.

У вівторок, 27 лютого, Уряд запустив пілотний проєкт із зубопротезування ветеранів.

Про це повідомляє прем'єр-міністра Денис Шмигаль.

Зазначається, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

Денис Шмигаль зазначив, що загалом планується витратити на цю програму 750 мільйонів гривень, які вже закладені в державному бюджеті.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.