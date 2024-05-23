В Миколаєві зранку 23 травня діють погодинні відключення

Станом на ранок 23 травня в Миколаївській області діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївобленерго».

Цьому передувало перевищення лімітів в енергосистемі. Наразі відключено 1 та 2 черги.

— Йдемо з перевищенням лімітів, тож змушені терміново відключити 2 чергу в повному обсязі. 1 чергу в повному обсязі також відключено - значний переліміт! — пояснили в обленерго.

Нагадуємо, список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».