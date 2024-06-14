Миколаївці скаржаться на непрацюючі кондиціонери в громадському транспорті

Миколаївці скаржаться на непрацюючі кондиціонери в громадському транспорті під час сильної спеки.

Допис зі скаргою місцевий житель Олександр Сокур опублікував у Facebook у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «НикВести».

За словами чоловіка, через зачинені вікна в салоні та відсутність кондиціонування в транспорті важко знаходитись.

— На вулиці близько 30 градусів тепла, в салоні, дякуючи акваріумним, прозорим вікнам і вимкненому кондиціонеру, майже 40, але за травень-червень поточного року я не зустрів жодного автобусу, ані зеленого, ані синього з ввімкненим кондиціонером, хоча система обдуву та кондиціонування присутня. І це проблема, особливо для літніх людей та дітей, — написав Олександр Сокур.

В коментарях обурились й інші жителі Миколаєва:

— Люди повинні мати людські умови в комунальному транспорті. Мало того, що водії цих автобусів поводяться, ніби вони за свої кошти всіх везуть. Можливо просто треба передивитись фінансування міського транспорту? Чому міська управа не думає про звичайних людей?, — написала Марина Соловйова. — Підтримую. Маршрут №1 синього кольору, ми мало не зомліли, — написала Валентина Павелко.

Скриншот коментарів під публікацією в контакт-центрі Миколаївської міськради

У коментарі «НикВести» прессекретар «Миколаївпастранс» розповіла, що автобусів зі справним кондиціонером не багато, більшість кондиціонерів не працюють, а для ремонту не вистачає спеціалістів або деталей.

— У нас тільки на деяких автобусах працюють кондиціонери, в основному ж не працюють, тому що в нас немає спеціалістів, зараз дефіцит обслуговування. На частині автобусів взагалі немає кондиціонерів. Там де пробували вмикати, технічно не виходить, тому поки така ситуація. Спеціалістів ми шукаємо, і буває своїми силами робимо. На деякі автобуси немає запчастин потрібних. Автобусів, в яких працює кондиціонер — одиниці, у тих, що передавали з-закордону кондиціонери не працюють, — повідомила Катерина Стоколяс.

Нагадаємо, нещодавно пасажири поскаржилися, що водій автобуса за маршрутом 82 у Миколаєві вмикає російських виконавців, а на зауваження реагує лайкою. Миколаївці вважають таку поведінку водія знущанням над памʼяттю про загиблих українців. За словами пасажирів, на зауваження про третій рік повномасштабної війни водій відповідає, що «в нього нема війни».