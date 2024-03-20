День захисників та захисниць України у Миколаєві 2023 рік, архівне фото «НикВести» для ілюстрації

В Україні запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надаватиме підтримку військовим та їхнім родинам.

Про це повідомило Мінветеранів.

За телефоном 0 800 505 217 фахівці надають консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів.

Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Нагадаємо, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.