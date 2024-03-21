Серед жителів Миколаєва зросла кількість інсультів. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю.
Про це розповіла начальниця Миколаївського міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай в інтерв'ю ТРК «Март».
Так, у 2023 році випадків інсульту було на 376 більше, ніж за рік до цього. Проте порівняти статистику з довоєнним періодом зараз важко.
— В 2022 році в Миколаєві було менше людей. Зараз ми бачимо, що людей вже побільшало в місті, тому і кількість інсультів в 2023 році збільшилася. Якщо в 2022 році їх було 1780, то в наступного року вже було 2156. Ми не можемо зараз порівнювати з довоєнним періодом, тому що кількість населення була іншою, також тривожність населення, на фоні якої виникають інсульти, була абсолютно іншою, — сказала Ірина Шамрай.
За словами очільниці управління, до війни в Миколаєві було зафіксовано близько двох тисяч інсультів. Проте, у відсотковому співвідношенні на кількість населення, таких випадків було менше, ніж зараз.
Ірина Шамрай нагадала, що зараз у Миколаєві інсульти лікують у чотирьох лікарнях: у міських лікарнях №1, 4, 5, а також в лікарні швидкої медичної допомоги.
— В цих закладах провели 126 тромболізисів. Це дуже дороговартісна процедура, яка проводиться пацієнту, коли він поступає протягом трьох-чотирьох годин з моменту розвитку симптомів. Всі тромболізиси провели безкоштовно. В 2022 році їх було проведено 62, в тому числі два тромболізиси провели військовим, яких доставили до нас з зони бойових дій, — сказала вона.
Також, у 2023 році зафіксували 640 випадків інфаркту, що на 125 випадків менше, ніж за рік до цього. Більше 80% інфарктів пролікували в міській лікарні №1. В цьому медзакладі є ангіограф, а також там проводять стентування.
— Якщо пацієнт попадає вчасно — шансів надати йому допомогу більше і вихід таких пацієнтів без інвалідизації також набагато вище. Якщо виникла така ситуація інфаркт чи інсульт негайно викликається швидка допомога і пацієнт транспортується в на найближчий заклад, — додала Ірина Шамрай.
Раніше «НикВести» повідомляли, що на Миколаївщині зросла кількість захворювань на туберкульоз. Також, на Миколаївщині через війну росте кількість хворих на гострий інфаркт міокарда.
Серед жителів Миколаєва зросла кількість інсультів. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю.
Про це розповіла начальниця Миколаївського міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай в інтерв'ю ТРК «Март».
Так, у 2023 році випадків інсульту було на 376 більше, ніж за рік до цього. Проте порівняти статистику з довоєнним періодом зараз важко.
— В 2022 році в Миколаєві було менше людей. Зараз ми бачимо, що людей вже побільшало в місті, тому і кількість інсультів в 2023 році збільшилася. Якщо в 2022 році їх було 1780, то в наступного року вже було 2156. Ми не можемо зараз порівнювати з довоєнним періодом, тому що кількість населення була іншою, також тривожність населення, на фоні якої виникають інсульти, була абсолютно іншою, — сказала Ірина Шамрай.
За словами очільниці управління, до війни в Миколаєві було зафіксовано близько двох тисяч інсультів. Проте, у відсотковому співвідношенні на кількість населення, таких випадків було менше, ніж зараз.
Ірина Шамрай нагадала, що зараз у Миколаєві інсульти лікують у чотирьох лікарнях: у міських лікарнях №1, 4, 5, а також в лікарні швидкої медичної допомоги.
— В цих закладах провели 126 тромболізисів. Це дуже дороговартісна процедура, яка проводиться пацієнту, коли він поступає протягом трьох-чотирьох годин з моменту розвитку симптомів. Всі тромболізиси провели безкоштовно. В 2022 році їх було проведено 62, в тому числі два тромболізиси провели військовим, яких доставили до нас з зони бойових дій, — сказала вона.
Також, у 2023 році зафіксували 640 випадків інфаркту, що на 125 випадків менше, ніж за рік до цього. Більше 80% інфарктів пролікували в міській лікарні №1. В цьому медзакладі є ангіограф, а також там проводять стентування.
— Якщо пацієнт попадає вчасно — шансів надати йому допомогу більше і вихід таких пацієнтів без інвалідизації також набагато вище. Якщо виникла така ситуація інфаркт чи інсульт негайно викликається швидка допомога і пацієнт транспортується в на найближчий заклад, — додала Ірина Шамрай.
Раніше «НикВести» повідомляли, що на Миколаївщині зросла кількість захворювань на туберкульоз. Також, на Миколаївщині через війну росте кількість хворих на гострий інфаркт міокарда.