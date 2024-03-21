Ілюстративне фото.

Серед жителів Миколаєва зросла кількість інсультів. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю.

Про це розповіла начальниця Миколаївського міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай в інтерв'ю ТРК «Март».

Так, у 2023 році випадків інсульту було на 376 більше, ніж за рік до цього. Проте порівняти статистику з довоєнним періодом зараз важко.

— В 2022 році в Миколаєві було менше людей. Зараз ми бачимо, що людей вже побільшало в місті, тому і кількість інсультів в 2023 році збільшилася. Якщо в 2022 році їх було 1780, то в наступного року вже було 2156. Ми не можемо зараз порівнювати з довоєнним періодом, тому що кількість населення була іншою, також тривожність населення, на фоні якої виникають інсульти, була абсолютно іншою, — сказала Ірина Шамрай.

За словами очільниці управління, до війни в Миколаєві було зафіксовано близько двох тисяч інсультів. Проте, у відсотковому співвідношенні на кількість населення, таких випадків було менше, ніж зараз.

Ірина Шамрай нагадала, що зараз у Миколаєві інсульти лікують у чотирьох лікарнях: у міських лікарнях №1, 4, 5, а також в лікарні швидкої медичної допомоги.

— В цих закладах провели 126 тромболізисів. Це дуже дороговартісна процедура, яка проводиться пацієнту, коли він поступає протягом трьох-чотирьох годин з моменту розвитку симптомів. Всі тромболізиси провели безкоштовно. В 2022 році їх було проведено 62, в тому числі два тромболізиси провели військовим, яких доставили до нас з зони бойових дій, — сказала вона.

Також, у 2023 році зафіксували 640 випадків інфаркту, що на 125 випадків менше, ніж за рік до цього. Більше 80% інфарктів пролікували в міській лікарні №1. В цьому медзакладі є ангіограф, а також там проводять стентування.

— Якщо пацієнт попадає вчасно — шансів надати йому допомогу більше і вихід таких пацієнтів без інвалідизації також набагато вище. Якщо виникла така ситуація інфаркт чи інсульт негайно викликається швидка допомога і пацієнт транспортується в на найближчий заклад, — додала Ірина Шамрай.

Раніше «НикВести» повідомляли, що на Миколаївщині зросла кількість захворювань на туберкульоз. Також, на Миколаївщині через війну росте кількість хворих на гострий інфаркт міокарда.