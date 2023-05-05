У Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, пишуть «НикВести».

Він також відзначив, що наразі ведеться робота з міжнародними партнерами, аби заохотити їх інвестувати у місцевий бізнес.

— Багато підприємств релоковані чи пошкоджені, чи знищені. У багатьох підприємств впали об’єми реалізації, через це роботи менше. Це проблема, дійсно. І це є першочергове завдання після нашої військової задачі, після перемоги. Останнім часом якраз з міжнародними партнерами, з Офісом Президента пропрацьовується саме механізм для того, щоби створити робочі місця, залучити туди, де іноземцям цікаво інвестувати, чи надати технології, чи кредитний ресурс для того, щоб створювати робочі місця. У нас відновлюються підприємства, такі як Agrofusion, PepsiCo, і вони поновлюють робочі місця після пошкодження. Але треба ще, – сказав Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що підприємці поступово відновлюють свою роботу на деокупованій території Снігурівської громади Миколаївської області. Йдеться як про малий та середній, так й про великий бізнес.