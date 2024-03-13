Забір крові у пацієнта, архівне фото «НикВести»

Кількість випадків активного захворювання на туберкульоз у Миколаївській області станом на 2024 рік складає 710 осіб.

Про це у вівторок, 12 березня, заявила в. о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, пишуть «НикВести».

У порівнянні з 2022 роком кількість захворювань збілшилась на 179 випадків. Наразі показник захворюваності з активною формою туберкульозу збільшився до 65,1% на 100 тисяч населення.

— На жаль, в регіоні досить складна ситуація, що стосується туберкульозу. Протягом 2023 року ми зареєсстрували 710 пацієнтів з активними формами, включаючи рецедиви. У порівнянні з 2022 роком, коли був 531 пацієнт, показник збільшився, — заявила посадовиця.

При цьому, Ірина Ткаченко звернулась до самих хворих з проханням не затягувати з процесом лікування, адже своєчасна допомога може гарантувати повне одуження.

— Наш регіон займає шосте місце по захворюваності. Туберкульоз — це не соціальна хвороба. У нас є у повній кількості доступні ліки. Виявлення на ранніх стадіях має велике значення. Своєчасне прийняття препаратів призводить до того, що пацієнти повністю одужують та можуть вести активний спосіб життя, — каже Ірина Ткаченко.

Нагадаємо, що у 2019 році Миколаївська область посідала перше місце за захворюваністю та поширеністю мультирезистентного туберкульозу.

Що людина має знати про туберкульоз?

Це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу, яку ще називають паличкою Коха.

Передається захворювання повітряно-крапельним шляхом, зазвичай через кашель, чхання або спільне використання предметів побуту з хворою людиною.

Хоча туберкульоз може впливати на будь-кого, найбільш вразливими групами є люди зі слабким імунітетом, наприклад, ВІЛ/СНІД-інфіковані, або ті, хто живе або працює у зоні високого ризику (наприклад, в недостатньо гігієнічних умовах або в зоні з великою кількістю хворих на туберкульоз).

У 90% людей хвороба вражає легені. Рідше захворювання може ушкодити й інші органи: нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишечник, шкіру, статеві органи тощо. Позалегеневий туберкульоз не є заразним і загрожує життю лише тих людей, які захворіли.

Розрізняють 2 стани, пов’язані з туберкульозом: латентна туберкульозна інфекція та захворювання на туберкульоз. Людина з латентною ТБ-інфекцією зазвичай не відчуває жодних симптомів, почувається добре і не може передавати бактерії туберкульозу іншим. Рентгенограма легень при латентній формі не показує жодних змін, а мазок мокротиння є негативним. Втім, туберкуліновий шкірний тест (проба Манту) чи аналіз крові на гамма-інтерферон покаже наявність ТБ-інфекції.