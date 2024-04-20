Пункт пропуску Шегині-Медика, фото з відкритих джерел

Рух українських вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею відновлено.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише УП.

Прикордонна варта Республіки Польща повідомила українських прикоронників, що 20 квітня після 09:00 за київським часом завершилася акція протесту перед пунктами пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За дними ДПСУ, на цей час на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень та відстежувати стан роботи пунктів пропуску на офіційних ресурсах Держприкордонслужби.

За словами Демченка, таким чином, станом на ранок суботи 20 квітня, заблокованими для українських вантажівок залишаються 2 напрямки: ПП «Ягодин»-«Дорогуськ» та «Рава-Руська»-«Гребенне».

На цих двох напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, в бік України – певну кількість вантажівок. Сукупно в чергах на території Польщі навпроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок.

Нагадаємо, Польща з 15 серпня закрила кордон для українського зерна.

Раніше Польща планувала створити спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня 2023 року.

В листопаді польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».