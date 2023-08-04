Польща з 15 серпня закриє кордон для українського зерна.

Про це 3 серпня заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

— Навіть якщо ЄС не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з пʼяти прифронтових країн вчинять так само. Це не проти когось, а задля благополуччя польських фермерів», — сказав міністр Роберт Телус.

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.

Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.