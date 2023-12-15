Польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Українська правда».

За його словами, польські перевізники та фермери продовжують блокувати пункти пропуску в Раві-Руській, Краківці та Шегинях.

Станом на ранок 15 грудня, за інформацією від польських прикордонників, в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України приблизно 2600 вантажівок. Найбільше — навпроти пункту пропуску «Шегині».

Речник зазначив, що на пункті пропуску «Ягодин» є добра позитивна динаміка. Як відомо, його розблокували 11 грудня. Поступово з кожним днем вантажопотік зростав. І за вчорашній день цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки. Більше — в напрямку України.

«І це, власне, практично ті показники, які були до блокування 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває велика кількість транспортних засобів (1700 на території Польщі в бік України), але якщо забезпечуватиметься і в подальшому такий рух, то це дозволятиме швидше перетинати кордон в обидва боки», — розповів Андрій Демченко.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.