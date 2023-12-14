Мер Дорогуська Войцех Сава заборонив перевізникам влаштовувати нову акцію протесту на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє польське видання RMF24

Зазначається, пункт пропуску був розблокований з понеділка, 11 грудня, але в середу, 13 грудня, учасники страйків заявили про намір знову закрити для вантажівок під'їзд до кордону. Організатор минулого страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту з 18 грудня.

Місцева влада не схвалила ініціативу перевізників — голова Дорогуська заборонив знову влаштовувати блокаду.

Войцех Сава послався на законодавчу причину — загрозу майну в значних розмірах, зокрема, фінансові втрати підприємців.

Польські водії заявили, що звернуться до суду та подадуть 14 грудня нові заяви на протести у кількох місцях. На оскарження рішення мера вони мають сім днів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.