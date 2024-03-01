Російський Су-34. Фото: depositphotos.

У лютому 2024 року Повітряні сили Збройних сил збили 13 російських літаків.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У лютому було збито:

10 винищувачів-бомбардувальників Су-34;

2 винищувачі Су-35;

1 літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50«.

В Міноборони зазначили, що це найкращий результат із жовтня 2022 року.

«Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам — за посилення можливостей протиповітряної оборони України. Разом ми переможемо», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у четвер, 29 лютого, українські військові збили три російські винищувачі Су-34. Два літака збили вранці на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Ще один знищили на східному напрямку в ніч на 29 лютого.