У четвер, 29 грудня, українські військові збили на Авдіївському та Маріупольському напрямках два російські винищувачі Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
У період з 17 до 21 лютого росія втратила відразу сім літаків: п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 та два винищувачі Су-35
Крім того, 23 лютого українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.
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У четвер, 29 грудня, українські військові збили на Авдіївському та Маріупольському напрямках два російські винищувачі Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
У період з 17 до 21 лютого росія втратила відразу сім літаків: п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 та два винищувачі Су-35
Крім того, 23 лютого українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.