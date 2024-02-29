Збито ще один Су-34. Фото з depositphotos.

У четвер, 29 грудня, українські військові збили на Авдіївському та Маріупольському напрямках два російські винищувачі Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

У період з 17 до 21 лютого росія втратила відразу сім літаків: п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 та два винищувачі Су-35

Крім того, 23 лютого українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.