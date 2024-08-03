Shahed, фото: militarnyi

Протягом минулої доби російська армія завдала удару дронами по Куцурубській громаді, що на Миколаївщини. Також від падіння уламків шахаду у іншому місті виникла пожежа.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ворог вдарив по Куцурубській громаді двічі: о 08:25 та 17:12. Внаслідок атаки постраждалих немає.

Також над регіоном ніч на 3 серпня ППО знищили два безпілотника «Shahed». Внаслідок падіння уламків в межах населеного пункту Березнегуватської громади иникла пожежа двох господарчих споруд та сухої трави на території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Нагадаємо як протягом доби 1 серпня Куцурубська та Очаківська громади кілька разів були під ворожим обстрілом.