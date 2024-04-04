Львівська станція компостування відходів. Фото: zerowastelviv.org.ua

У Вознесенському районі Миколаївщини планують запровадити роздільне збирання огранічних відходів та організувати роботу спеціальних пунктів прийому.

Про це йдеться у проєкті рішення Вознесенської міської ради.

До співробітництва у рамках реалізації проєкту «Компостувальний кластер» планують приєднатися: Бузька сільська рала, Прибужанівська сільрада, Олександрівська сільрада, Дорошівська сільська рада, Веселинівська селищна рада та Братська селищна рада.

Скриншот проєкту рішення

Громади делегують Вознесенську запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів (до 2025 року — не менше 10% їх маси; до 2030 року — не менше 20% їх маси; до 2035 року — не менше 25% їх маси; до 2040 року — не менше 35% їх маси).

Крім того, Вознесенська міська рада має організувати роботу пунктів роздільного збирання органічних відходів, затвердити норми надання послуги з управління побутовими відходами, провести просвітницьку роботу серед населення.

Також мають визначити одиниці вимірювання обсягу наданої послуги з управління побутовими відходами та встановити тарифи.

Нагадаємо, що Вознесенський полігон ТПВ розташований в селі Таборівка Бузької територіальної громади Вознесенського району. Рятувальникам часто доводиться гасити там пожежі. Нагадаємо, що у серпні 2023 року на цьому полігоні вигорів один гектар сміття.

Також нагадаємо, що 12 липня на Миколаївщині у селищі Лугове вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на звалищі побутових відходів КП «Коблівський сількомунгосп», яка тривала понад дві доби.

У жовтні 2023 року на вознесенському полігоні рятувальники 5 днів гасили пожежу на міському сміттєвому полігоні.

Також повідомлялося, що Вознесенське комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» оголосило тендер на роботи з встановлення огорожі на міському полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться під селом Таборівка, за 2,7 мільйона гривень.

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