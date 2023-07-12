На Миколаївщині у селищі Лугове вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на звалищі побутових відходів КП «Коблівський сількомунгосп», яка тривала понад дві доби.

Як повідомляють в ГУ ДСНС в Миколаївській області, про пожежу рятувальників сповістили ще ввечері 9 липня.

Нагадаємо, вранці, 10 липня пожежу вдалося локалізувати. Тоді гасіння ускладнювалося поривчастим вітром та відсутністю джерела водопостачання.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині рятувальники дев’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі біля села Мішково-Погорілове. як відомо, це була вже не перша пожежа на цьому сміттєзвалищі. У листопаді 2020 року вогонь не могли приборкати 10 годин.