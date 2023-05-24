Вознесенське комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» оголосило тендер на роботи з встановлення огорожі на міському полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться під селом Таборівка, за 2,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Початок аукціону запланований на 1 червня. Переможець повинен буде здати роботи до 1 серпня поточного року.

У техзавданні мова йде про встановлення 580 метрів залізобетонної огорожі з панелей, а також 1740 метрів оцинкованого колючого дроту. Зазначається, що самі матеріали надає замовник.

Нагадаємо, кілька років тому на полігоні виникла масштабна пожежа, яку гасили кілька днів.