Виставка собак у Миколаєві. Фото «НикВести»

У неділю, 9 червня, в парку імені 61-го комунара відбулася виставка, участь в якій прийняли понад 50 собак, кожен у своєму класі (бебі, цуценя, юніори тощо).

Про це пишуть «НикВести».

Виставка собак у Миколаєві. Фото «НикВести» Виставка собак у Миколаєві. Фото «НикВести»

Виставка собак у Миколаєві. Фото «НикВести» Виставка собак у Миколаєві. Фото «НикВести»

Марія, господарка семимісячної собаки породи кане-корсо на ім'я Самбука Блек Сірі розповіла, що такі заходи дають можливість відпочити та повернутися до нормального, довоєнного життя:

— Нам сподобалось на виставці. Подібні заходи з собаками дозволяють мені, хоч і не надовго, відпочити та повернутися до нормального, довоєнного життя. Було приємно побачити знайомих собак та поспілкуватися з їхніми господарями. Сьогодні ми пройшли в «Best in Show», але посіли всього п'яте місце. Це стало поштовхом для ще більш плідної роботи над собою та Сірі. Віримо та будемо працювати над тим, щоб наступного разу зайняти перше місце, — розповіла вона у коментарі «НикВести».

Виставка завершилася урочистим нагородженням останніх призерів. Головні призи дісталися найкращим у своїх класах, а всі учасники отримали пам'ятні сертифікати та медалі.

Нагадаємо, що 1 квітня у ДОФі відбулася виставка-прилаштування тварин від організації «Друзі поруч». Крім того, у квітні на аналогічній виставці собак волонтери змогли прилаштувати дві собаки.

Над матеріалом працювала: Євгенія Ревенко