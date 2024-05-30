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На Миколаївщині рідкісними іменами називають приблизно 20% новонароджених немовлят, а от по місту нарахували 40% рідкісних імен. Також стають популярними імена з турецьких серіалів та літературних творів.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами начальниці відділу держреєстрації актів цивільного стану в Миколаївській області Ольги Донченко, в області відсоток рідкісних імен становить від 20 до 22.

Також вона розповіла про незвичні чоловічі імена к тому числі з турецьких серіалів.

«Серед чоловічих спостерігалися тенденція таких імен як Акім, Едвард, Алішер, Златан, Лєон, Хоміджон, Хазар», — зазначила вона.

В той же час зі слів начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаєві Інни Ключник, у місті Миколаєві 60 відсотків новонароджених мають традиційні імена та 40 відсотків — рідкісні.

Нагадаємо, що у Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року. Найпоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали імена: