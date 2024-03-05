Зачинене укриття в Миколаєві за адресою вулиця Силікатна, 267. Фото НикВести

Укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондентка «НикВести», яка перевірила можливість доступу до укриття під час повітряної тривоги у понеділок, 4 березня.

Виявилось, що на вхідних дверях до укриття, яке має бути відчиненим під час тривоги, повісили навісний замок. Найпростіше укриття знаходиться у підвалі багатоповерхового будинку за адресою вулиця Силікатна, 267 у Центральному районі Миколаєва.

15 лютого комунальний телеканал «МАРТ» опублікував сюжет, у якому показав, як виглядає свіжовідремонтоване укриття у Матвіївці. Зазначалось, що укриття має два виходи, та оснащене системою автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги, приміщення має три санузли та всі необхідні комунікації: опалення, водопостачання та водовідведення. Під час повітряної загрози, у цьому укритті можуть сховатися близько 500 осіб.

Зачинені двері укриття в Миколаєві. Фото: НикВести. Зачинені двері укриття в Миколаєві. Фото: НикВести.

— У нас не було тут санвузла, зробили три санвузли, один з них для людей з інвалідністю. Вентиляція, усі комунікації – опалення, водопостачання, водовідведення, в принципі, нормально для людей, які тут будуть знаходитися, - розказала журналістам комунального телеканалу директорка комунального підприємства «Прибужжя» Надія Пацула.

Сюжет комунального телеканалу «МАРТ» про нове укриття у Матвіївці з магнітним механізмом починається з 2:08

Ремонт в укритті в Матвіївці обійшовся бюджету майже в 2 мільйони гривень, скриншот з сюжету ТРК "МАРТ" Ремонт в укритті в Матвіївці обійшовся бюджету майже в 2 мільйони гривень, скриншот з сюжету ТРК "МАРТ" Ремонт в укритті в Матвіївці обійшовся бюджету майже в 2 мільйони гривень, скриншот з сюжету ТРК "МАРТ"

Ремонт в укритті у Матвіївці, скриншот з сюжету ТРК "МАРТ" Ремонт в укритті у Матвіївці, скриншот з сюжету ТРК "МАРТ"

Директорка комунального підприємства "Прибужжя" Надія Пацула, скриншот з сюжету

Система водопостачання в укритті у Матвіївці, скриншот з сюжету

В укритті навіть передбачили пандус для людей з інвалідністю. Приміщення розраховане не лище на мешканців гуртожитку, де воно знаходиться, а і для жителів сусідніх будинків.

Проте, опинившись біля цього укриття під час повітряної тривоги, кореспондентка «НикВести» виявила, що двері, які начебто мають автоматично відкритися, зачинені на навісний металевий замок. Крім того, поряд з укриттям немає ніяких розпізнавальних елементів, які можуть підказати місцевим мешканцям, що підвальне приміщення використовують у якості укриття: ні таблички з назвою приміщення, ні вказівника, які б могли вказати до нього дорогу, ні інформації про контактну особу, яка має ключі від укриття.

Ремонтні роботи в укритті розпочалися у листопаді і тривали 2 місяці, йдеться у сюжеті комунального телеканалу.

Згідно з даними системи публічних закупівель ProZorro, у листопаді минулого року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на безконкурсній основі уклав угоду з компанією «Строй-Тос» на поточний ремонт та облаштування укриття по вулиці Силікатній, 267. Вартість робіт згідно з договором - 1 мільйон 740 тисяч 910 гривень. В огрунтуванні необхідності здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів, заступник директора Департамента ЖКГ Артем Сапожник послався на лист управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради та рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Миколаєва щодо необхідності термінового ремонту визначених підвальних приміщень для облаштування там укриттів.

Компанія «Строй-Тос» належить жителю Херсона Михайлу Крижановському та була зареєстрована за 20 днів до укладання договору на ремонт укриття.

Видання «Антикорупційний вимір» у листопаді написало про те, що засновник ТОВ «Строй-тос» Михайло Крижановський добре знайомий миколаїським чиновникам, як і назва його компанії «Строй-тос». Зазначається, що Михайло Крижановський у 2017 році вже засновував компанію під назвою «Строй-тос». Але після корупційного провадження ця перша компанія змінила назву, і зараз називається «Південна-ліфтова-компанія».

Відразу після реєстрації шість років тому ТОВка «Строй-тос», а зараз «Південна-ліфтова-компанія» почала отримувати бюджетні підряди. Зокрема від миколаївського департаменту житлово-комунального господарства. Загальна сума укладених договорів складає понад 15 млн бюджетних грн. Однак у 2019 році компанія потрапила в фокус правоохоронців за корупційну оборудку.

За матеріалами слідства, посадовці миколаївського департаменту житлово-комунального господарства і приватної компанії можуть бути причетними до привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт під час ремонту покрівлі житлового будинку на Морській. Досудове розслідування досі не завершено.

А тим часом Крижановський вийшов з засновників старого ТОВ «Строй-тос», заснував нове ТОВ з такою назвою і продовжує отримувати бюджетні підряди.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.