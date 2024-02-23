Російська армія не має можливості, у разі наступу, просуватися так швидко, як на початку повномасштабної війни. Сьогодні росіяни можуть просуватися поступово, наприклад, залучаючи диверсійні групи.

Про це начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі програми «Доросла розмова про війну» Наталії Мосейчук.

— Люди коли цікавляться буде наступ, їх цікавить чи не буде такого як 24 лютого 2024 року, що росіяни добіжать зараз 100 кілометрів за день. Такого вже не можливо, щоб колона зараз пішла і проскочила 100 кілометрів. Якщо просування, то коротке: перепливуть річку, висадять диверсійну групу. Зараз немає ризику, щоб десь у нас стався великий провал на десятки кілометрів, — сказав він.

Що стосується можливості наступу росіян на Миколаїв, Віталій Кім наголосив, що у такому разі ворожій армії знадобиться багато часу. Оскільки сьогодні існує ціла мережа каналів, яка постійно контролюється українськими військами.

— Для того, щоб їм пройти, форсувати Дніпро і дійти до Миколаєва їм потрібен час, тому що в нас мережа каналів і два проходи, які ми повністю контролюємо. Я чітко знаю всі підходи з військової точки зору по моїй лінії оборони. І я це кажу для того, щоб люди були спокійні щодо оборони міста, — сказав очільник ОВА.

Зазначимо, що нещодавно Дмитро Марченко в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив думку, що Росія не відмовилася від півдня України, а військове та політичне керівництво РФ прагне відрізати нас від Чорного моря.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що категорично не згоден з генералом Дмитром Марченком, що Росія може знову спробувати захопити південь України.