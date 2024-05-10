Відкриття "Центру молоді" у Новогригорівці. Фото Катерини Мельниченко

Мешканці села Новогригорівка, Шевченківської громади, що на Миколаївщині, 3 травня відкрили молодіжний центр в будівлі зруйнованої російським обстрілом бібліотеки.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Онук мив руки водою, що текла зі стелі» . Репортаж з Новогригорівки».

Російські боєприпаси зруйнували будинок культури у Новогригорівці. Від будівлі, де раніше селяни проводили всі свята та концерти залишилися лише побиті стіни. Поряд з будинком культури знаходиться місцева бібліотека, яку теж пошкодив снаряд. На щастя, бібліотека постраждала менше, відновити будівлю можливо. Тому, молодь Новогригорівки, підлітки 16-17 років одного дня вирішили самостійно відремонтувати будівлю бібліотеки та облаштувати в ній молодіжний центр.

— Ми знаходимося у нашому майбутньому центрі молоді, раніше це була бібліотека. Ми з моїми друзями вирішили відбудувати цю будівлю. Нас 5, ми самі це все прибирали, стіну будували, хотіли тут відпочивати, — розповіла одна з організаторів роботи Катерина Мельниченко.

Молодь почала викладати відео про те, як відновлюють будівлю пошкодженої бібліотеки, в результаті їх помітили волонтери, які допомогли отримати грант на 150 тисяч гривень. На ці кошти юнаки закупили необхідні будівельні матеріали.

— Через два тижні ми почали викладати звідси відео у соціальні мережі, нас помітила одна організація, і подали грант на відбудову нашого центру. І через два тижні ми єдині по Миколаївській області виграли цей грант. Це був грант на 150 тисяч. А зараз наші друзі американці допомагають нам всередині оздоблювати стіни, щоб там було комфортніше, — сказала Катерина Мельниченко.

будівництво "Центру молоді" у Новогригорівці. Скриншот з відео будівництво "Центру молоді" у Новогригорівці. Скриншот з відео

Друзі американці, як сказала Катерина, — американська християнська організація допомагає жителям Новогригорівки відбудовувати житло. Вони працюють у селі з червня 2023 року і за цей час відбудували близько 60 дахів.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року В Миколаєві планували облаштувати простір, який стане центром творчості та самореалізації для місцевої молоді.

Також повідомлялося, що у Миколаєві навесні 2024 року відкриють молодіжний хаб — простір для втілення у життя проєктів та обміну досвідом між молоддю різних регіонів України та Данії.