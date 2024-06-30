Президент України Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський стверджує, що співвідношення безповоротних втрат українців до росіян на полі бою зараз складає 1:6.

Про це він сказав в інтервʼю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, відео якого оприлюднене пресслужбою президента.

— Дійсно у них набагато більше людей, і дійсно ми бережемо своїх людей більше. Дійсно у нас людей не буде більше, ніж у Росії. Але ми повинні подивитись, що у нас гинуть сьогодні один українець до шести росіян, — сказав президент.

Він зазначив, що раньше статистика була 1:4, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку цифри 1:6.

— Я не до того веду, що ми повинні воювати до кінця і нам вистачить людей, ні. Я просто хочу вам сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян. Так, вони мають рацію, але війна технологічна, і хто більш технологічний, той може перемагати, — наголосив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання, як Україна може подолати перевагу росіян у кількості людей та зброї, український президент також зазначив, що захід має закрити росіянам можливість обходити санкції у виробництві своїх дронів і ракет. Водночас потрібно фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні.

Він також наголосив, що Росія найбільше заробляє з нафти і газу, і «Реальні професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року, Росія економічно буде падати».

Володимир Зеленський підкреслив, що правитель РФ Володимир Путін боїться незадоволеного російського суспільства.

— Незадоволене російське суспільство і є «ядерною зброєю» проти ядерного Путіна. Це найголовніше, і на цьому треба зосередитися — не давати обходити санкції, технологічно підтримувати Україну і не боятись, що буде з Росією після Путіна, це головний меседж. Як тільки захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, Росія без Путіна швидше настане, — сказав президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним — щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.