З 26 по 28 травня 2023 року на базі СДЮСШОР 6 проходитиме Відкрита першість м.Миколаєва з боксу серед школярів,юніорів та молоді.

Про це повідомляє кориспондент «НикВести».

В змаганнях беруть участь 60 спортсменів, серед яких вихованці СДЮСШОР 6, ДЮСШ 2, МОК КДЮСШ 1, КДЮСШ «Олімп», та спортсмени з Світлогордська, Єланцю та Вознесенська.

Сьогодні, у перший день змагань змагалися 17 пар.

Спортсмени змагалися у категоріях від 38 до 92 кілограммів, жінки, школяри, юніори, молодь.

Участників прийшли підтримати директор СДЮСШОР №6, віце-президент Федерації боксу Миколаївської області Олег Машкін, депутат Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська, президент Спортивної федерації «Іфіт» Віталій Волков. Вони побажали участникам змаганнь честного судівства, успіху і перемоги.





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