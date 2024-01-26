Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування вибороли п'ять медалей: дві бронзові, дві срібних та одну золоту. Змагання проходили 25 січня у Києві.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що у результаті особистих змагань вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування вибороли нагороди найвищого ґатунку.
За результатами змагань спортсмени здобули нагороди:
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Маргарита Сопінська, Вікторія Юріна, Ігор Довженко.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Миколаївські спортсмени на Чемпіонаті України з фехтування вибороли п'ять медалей: дві бронзові, дві срібних та одну золоту. Змагання проходили 25 січня у Києві.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що у результаті особистих змагань вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з фехтування вибороли нагороди найвищого ґатунку.
За результатами змагань спортсмени здобули нагороди:
Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Маргарита Сопінська, Вікторія Юріна, Ігор Довженко.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|