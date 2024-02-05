Спорсмени з Миколаєва виборов ліцензію для участі в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Про це повідомляє Відділення НОК України в Миколаївській області.
Зазначається, що у неділю, 4 лютого, чемпіонат світу з водних видів спорту відбувся в Досі, Катар.
Миколаївець Данило Коновалов разом з вихованцем миколаївської школи стрибків у воду Олегом Колодієм вибороли ліцензію для участі в олімпіаді.
Уродженці Миколаєва посіли шосте місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна в фіналі. Спорсмени на чемпіонаті набрали 363.12 бали.
Нещодавно, миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Спорсмени з Миколаєва виборов ліцензію для участі в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Про це повідомляє Відділення НОК України в Миколаївській області.
Зазначається, що у неділю, 4 лютого, чемпіонат світу з водних видів спорту відбувся в Досі, Катар.
Миколаївець Данило Коновалов разом з вихованцем миколаївської школи стрибків у воду Олегом Колодієм вибороли ліцензію для участі в олімпіаді.
Уродженці Миколаєва посіли шосте місце в синхронних стрибках з 3-метрового трампліна в фіналі. Спорсмени на чемпіонаті набрали 363.12 бали.
Нещодавно, миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.