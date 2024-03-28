У Южноукраїнську, що на Миколаївщині, 24 березня відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА, де миколаївські спортсмени здобули медалі.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Понад 200 дітей, юнаків, юніорів та дорослих взяли участь у Чемпіонаті, з міст та селищ: Миколаїв, Одеса, Умань, Вознесенськ, Южноукраїнськ, Криве Озеро, Врадіївка, Первомайськ.
Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) з єдиноборств посіли такі місця:
Підготували спортсменів тренери Андрій Мавродієв, Віктор Волков та Олег Шевченко.
Нагадаємо, у минулому році відкритий Кубок зі змішаних єдиноборств ММА відбувся в Одеській області. Тоді миколаївські спортсмени здобули 11 медалей.
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У Южноукраїнську, що на Миколаївщині, 24 березня відбувся відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА, де миколаївські спортсмени здобули медалі.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Понад 200 дітей, юнаків, юніорів та дорослих взяли участь у Чемпіонаті, з міст та селищ: Миколаїв, Одеса, Умань, Вознесенськ, Южноукраїнськ, Криве Озеро, Врадіївка, Первомайськ.
Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) з єдиноборств посіли такі місця:
Підготували спортсменів тренери Андрій Мавродієв, Віктор Волков та Олег Шевченко.
Нагадаємо, у минулому році відкритий Кубок зі змішаних єдиноборств ММА відбувся в Одеській області. Тоді миколаївські спортсмени здобули 11 медалей.