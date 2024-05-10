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Метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозують, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним. Відхилень від меж звичайних показників для літнього періоду не очікується.

Про це йдеться в матеріалі «НикВести» «Чому квітень був аномально теплим і на яку погоду очікувати влітку в Миколаєві? Пояснюємо».

Кінець березня і майже весь квітень цього року відзначились надзвичайною хвилею тепла. Середня температура досягала позначки на день від 20 до 28 градусів тепла. Зокрема, з 8 по 10 квітня у Миколаєві було зафіксовано історичні температурні рекорди. За даними метеорологічних станцій у Миколаївській області було зафіксовано перевищення на тепла на 1-7 вище за денний максимум. Проте, літо цього року за інформацією миколаївських синоптиків буде досить звичайним.

— Очікується, що літо буде звичайним, будуть хвилі тепла та холоду, проходитимуть фронти з локальними явищами, шквали вітру, градом. Будуть якісь спекотні дні аномальної спеки та прохолодніші дні, — розповідають синоптики.

Український гідрометцентр підкреслює, що докладний прогноз на літо буде доступний лише наприкінці травня, коли будуть проведені аналізи кліматологічних даних. За словами Наталії Птухи з гідрометеорологічного інституту, наразі рано говорити про будь-які аномальні погодні умови.

— Загальна тенденція, знову ж таки, є те, що стають температурні показники дедалі вищими, але наразі немає передумов говорити, що літо буде аномальним. Деякі аналізи будуть проведені наприкінці весни, — додає вона.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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А що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

А от експерти екоорганізації SaveDnipro пояснили, що через концентрацію формальдегіду у повітрі Миколаєва більше, ніж 1 з 10 тисяч містян потенційно може отримати онкологію.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».