Пошкоджений майданчик. Фото Contact center при Миколаївській міській раді.

Мешканка Миколаєва звернулася з проханням відремонтувати пошкоджений дитячий майданчик в Інгульському районі міста.

Відповідне звернення жінка залишила у Contact center при Миколаївській міській раді.

«Просимо відремонтувати аварійний дитячий майданчик та засипати пісок у пісочницю за адресою: провулок Кобера 13 А», — написала жінка.

Жителька Миколаєва додала до повідомлення відео та фото на який видно, що деякі частини дитячого майданчика пошкоджені або відсутні. Зокрема можна побачити, що на деяких переходах немає деревʼяних перекладин — це ймовірно може становити небезпеку для здоровʼя дітей. Також пошкоджена карусель, горка та канат.

У коментарі під публікацією адміністрація Інгульського району написали, що для ремонту пошкодженого майданчика виготовлена проєктно-кошторисна документація, проте провести ремонтні роботи зараз неможливо.

«У зв’язку з воєнним станом та призупиненням фінансування на ремонтні роботи, ремонт дитячого майданчика за вказаною адресою, не виконується», — сказано в повідомленні.

Зазначимо що зараз відповісти на повідомлення адміністрації або прокоментувати публікацію не можна.

Пошкоджений майданчик. Фото Contact center при Миколаївській міській раді. Пошкоджений майданчик. Фото Contact center при Миколаївській міській раді.

Пошкоджений майданчик. Фото Contact center при Миколаївській міській раді. Пошкоджений майданчик. Фото Contact center при Миколаївській міській раді.

Нагадаємо, як на Набережній відремонтували аварійний майданчик — на його стан раніше скаржились миколаївці

Також «НикВести» раінше писали, що в травні комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» планує провести ремонт 12 дитячих майданчиків у різних районах Миколаєва.