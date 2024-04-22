З 18-21 квітня в Івано-Франківську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів U-13.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь 83 спортсмени з Харкова, Дніпра, Києва, Одеси, Львова, Черкас, Миколаєва, Вінниці, Дніпровської та Львівської області.
За результатами змагань юні миколаївські бадмінтоністи вибороли 7 нагород:
Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.
Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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З 18-21 квітня в Івано-Франківську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів U-13.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь 83 спортсмени з Харкова, Дніпра, Києва, Одеси, Львова, Черкас, Миколаєва, Вінниці, Дніпровської та Львівської області.
За результатами змагань юні миколаївські бадмінтоністи вибороли 7 нагород:
Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.
Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.