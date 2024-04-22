Миколаївські спортсмени здобули сім нагород на Чемпіону України з бадмінтону,

З 18-21 квітня в Івано-Франківську проходив чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів U-13.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 83 спортсмени з Харкова, Дніпра, Києва, Одеси, Львова, Черкас, Миколаєва, Вінниці, Дніпровської та Львівської області.

За результатами змагань юні миколаївські бадмінтоністи вибороли 7 нагород:

Богдан Синельник виборов дві срібні медалі та бронзову;

виборов дві срібні медалі та бронзову; Олександр Хвостюк завоював срібло та бронзу;

завоював срібло та бронзу; Поліна Одерченко завоювала бронзу;

завоювала бронзу; Віра Фатєєва завоювала бронзу.

Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.

Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.