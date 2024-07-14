Тенісистка Марія Бєлєнька. Фото: Федерації тенісу України у Миколаївській області

З 4 по 14 липня в Києві пройшов Чемпіонат України з тенісу до 12 років, де змагались найкращі юні спортсмени з усіх куточків країни. Серед учасників були і дві тенісистки з Миколаєва, які продемонстрували високий рівень майстерності.

Про це повідомили на сторінці Федерації тенісу України у Миколаївській області у Facebook, пишуть «НикВести».

Спортсменка Марія Бєлєнька з Херсона, яку наразі виховує миколаївський тренер Микола Гавриленко, змагалась у парному розряді серед юнаків та дівчат до 12 років. Вона здобула бронзову медаль, виступаючи в парі з Марією Румянцевою з Харкова. В одиночних змаганнях Марія посіла 9 місце. Змагання проводилися на відкритому ґрунті, що додало особливої складності для спортсменів.

Інша миколаївська спортсменка, Анастасія Журова, завершила свої виступи на етапі кваліфікації, але також показала гідну гру.

Загалом у чемпіонаті взяли участь 107 спортсменів з різних областей України, а саме: Миколаївська, Херсонська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська, Полтавська, Одеська, Вінницька, Черкаська, Волинська.

Чемпіонат України з тенісу до 12 років. Фото: Федерації тенісу України у Миколаївській області Чемпіонат України з тенісу до 12 років. Фото: Федерації тенісу України у Миколаївській області

Нагадаємо, що у Миколаєві після тривалої перерви, пов'язаної з війною, відбувся чемпіонат області з тенісу серед юнаків та дівчат. Змагання пройшли з 2 по 7 червня на кортах водно-спортивного комплексу «Спартак» на Бузькому Бульварі.