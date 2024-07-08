Миколаївський боксер Максим Зіневич на турнірі. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський боксер Максим Зіневич виборов золоту нагороду на всеукраїнському турнірі з боксу.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання проходили з 30 червня по 5 липня у Кропивницькому.

Боксер брав участь у трьох поєдинках, два з яких закінчив достроково — нокаутами та виконав норматив майстра спорту України.

Тренують спортсмена Віталій Бакалець та Олег Машкін.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.

Раніше повідомлялося, що миколаївська спортсменка Ксенія Білявська виборола бронзу на Чемпіонаті України з боксу.