Начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв. Фото «НикВести»

В управлінні спорту Миколаївської ОВА розповіли, що наразі немає потреби відновлювати спортивні обʼєкти Миколаївщини, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Про це на брифінгу розповів начальник управління Михайло Ніколаєв, пишуть «НикВести».

За його словами, сьогодні є великий ризик повторного влучання. Він прогнозує, що розраховувати на підтримку з боку донорів або держави в цьому питанні можна не раніше 2025 року.

— Деякі з них знаходяться на територіях, де немає просто доцільності це робити. Тобто зберігається велика небезпека. Але в проєктах все це є, всі бажають відновлювати, але на сьогодні це не на часі. Тобто нам прогнози дають не раніше 2025 року, щоб розглядати саме державну підтримку або донорську підтримку, яка буде нам додавати можливість відновлювати ці заклади, — сказав Михайло Ніколаєв.

Нагадаємо, 20 січня, Україна прийняла перший за понад два роки чемпіонський бій у боксі. Ця спортивна подія також мала благодійний характер, оскільки її мета — зібрати кошти на реконструкцію СДЮСШОР №2 у Миколаєві.

Пізніше президент Володимир Зеленський також долучився до збору коштів на реконструкцію спортивної школи. На благодійному аукціоні розіграли підписану президентом боксерську рукавицю.