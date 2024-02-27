Українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.
Про це повідомляє Федерація стрибків у воду України.
Олексій Середа — єдиний українець серед усіх 5 категорій. У 2023 році він виборов срібло чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки і двічі ставав чемпіоном Європи у синхронних стрибках з вишки та у командних змаганнях.
Щоб проголосувати за миколаївського спортсмена потрібно:
Голосування завершиться 3 березня о 23:59 за центральноєвропейським часом. Переможців оголосять наприкінці березня-початку квітня. Їх оберуть за підсумками відкритого голосування серед вболівальників, а також вибору членів European Aquatics і Технічного комітету.
Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який пройшов у катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.
Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
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Українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.
Про це повідомляє Федерація стрибків у воду України.
Олексій Середа — єдиний українець серед усіх 5 категорій. У 2023 році він виборов срібло чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки і двічі ставав чемпіоном Європи у синхронних стрибках з вишки та у командних змаганнях.
Щоб проголосувати за миколаївського спортсмена потрібно:
Голосування завершиться 3 березня о 23:59 за центральноєвропейським часом. Переможців оголосять наприкінці березня-початку квітня. Їх оберуть за підсумками відкритого голосування серед вболівальників, а також вибору членів European Aquatics і Технічного комітету.
Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який пройшов у катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.
Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.