Миколаївський спортсмен під час стрибку на чемпіонаті, фото: AP Photos

Українського стрибуна у воду, миколаївця Олексія Середу номінували на звання «Спортсмен року 2023» від European Aquatics.

Про це повідомляє Федерація стрибків у воду України.

Олексій Середа — єдиний українець серед усіх 5 категорій. У 2023 році він виборов срібло чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки і двічі ставав чемпіоном Європи у синхронних стрибках з вишки та у командних змаганнях.

Щоб проголосувати за миколаївського спортсмена потрібно:

Зайти на сайт за посиланням https://www.len.eu/awards-2023/ Обрати вид спорту «DIVING». Після переліку всіх номінантів натиснути на «Vote for men» і на фото Олексія Середи.

Голосування завершиться 3 березня о 23:59 за центральноєвропейським часом. Переможців оголосять наприкінці березня-початку квітня. Їх оберуть за підсумками відкритого голосування серед вболівальників, а також вибору членів European Aquatics і Технічного комітету.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, який пройшов у катарській Досі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу.

Раніше на Чемпіонаті світу Олексій Середа завоював бронзу разом з ще одним миколаївцем Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.