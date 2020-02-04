Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что депутаты горсовета возмущены арестом имущества завода «Океан» и намерены обратиться по этому поводу к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он сообщил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Мы подготовили обращение городского совета на Президента, чтобы обратить внимание на ситуацию, которая происходи вокруг завода «Океан». Это не просто «какое-то предприятие», на котором работали просто «каких-то 700 человек», которые зарабатывали и платили «какие-то миллионы» в городской бюджет, благодаря которым мы могли развивать наш Николаев, — сказал Александр Сенкевич.

Он также отметил, что ситуация с «Океаном» является тенденцией, которая может негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине. По его мнению, государство пытается привлечь инвесторов, обещая им различные условия, а на деле демонстрирует риски инвестирования в украинские предприятия.

— Заходит инвестор, скупает долги, он не вывел деньги куда-то там в офшор, а скупил долговые обязательства, запустил это предприятие. Он запланировал развитие предприятия в трех направлениях: судостроение, судоремонт и портовая инфраструктура. Собственно говоря, началась работа. И меня удивляют заявления некоторых народных депутатов, которые говорят, что завод «плохо приватизировали», — отметил мэр.

Александр Сенкевич напомнил, что «Океан» был приватизирован еще в начале 2000-х, после чего несколько раз перепродавался и принадлежал, в том числе, россиянам, которые имели задачу «угробить завод, с чем они удачно справились».

— После того, как завод начал возрождаться после многолетнего застоя, решили все арестовать. Нас это возмущает. Возмущает, потому что в то время, когда у нас есть недобор по налогам в местный бюджет, в государственный бюджет, мы вместо того, чтобы делать какое-то экономическое чудо, продолжаем «лупить» бизнес, наших николаевцев и их семьи, которые опять сидят в подвешенном состоянии, — сказал городской голова.

По мнению городского головы, необходимо привести в порядок юридическую базу, чтобы таких ситуаций не повторялось.

— Потому что иностранцы смотрят на это. Сейчас отдали в концессию порт «Ольвия». И сейчас, наверное, сидят катарцы и думают: «так подождите, это же рядом, мы зайдем, заинвестируем, а потом нам скажут «спасибо, до свидания, все остается нам», — резюмировал мэр.

Напомним, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко раскритиковала действия Генеральной прокуратуры, по инициативе которой суд арестовал имущество судостроительного завода «Океан», который только начал восстанавливать свою деятельность.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.

Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.