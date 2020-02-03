Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала действия Генеральной прокуратуры, по инициативе которой суд арестовал имущество судостроительного завода «Океан», который только начал восстанавливать свою деятельность.

Об этом Виктория Москаленко сказала в эфире телеканала НИС-ТВ 31 января, сообщают НикВести.

При этом, глава Николаевского облсовета высмеяла идею президента Владимира Зеленского о создании в Украине системы «инвестиционных нянь», заявив о возможной коррупции в этом вопросе.

— «Океан» получил сегодня «няню» в форме Генпрокуратуры. Вот это, я так понимаю, «инвестиционная няня», которая говорит, что нужно отдать этот актив российской стороне. Есть такой господин Юсуфов, и в принципе я историю немного изучила. Больше 20 лет назад государство отказалось от этого актива. Есть такой Фонд государственного имущества, который выставил на продажу этот актив. И какие сегодня государственные интересы нарушены? В уголовном производстве должна быть сторона и объект, которым нарушаются права, - сказала Виктория Москаленко.

Она заявила, что Николаевский областной совет рассмотрит вопрос об аресте имущества «Океан» и выскажет свою позицию по этому поводу.

— Очень болезненная ситуация, и я уверена, что реакция депутатского корпуса на это будет, мы действительно понимаем, что все равно закон это закон, и решение суд принимает именем Украины, поэтому я всегда оптимист и говорю, что возможно власть все таки дослушается к общине, к людям и увидит, сколько налогов было уплачено и изменит свое решение. Я на это надеюсь все таки,- сказала Виктория Москаленко.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.