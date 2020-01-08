Офис Генерального прокурора начал расследование крушения Boeing-737 в Иране, в результате которого погибли 176 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

— Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы, – сказано в сообщении.

Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Фоторепортаж

Фото: иранское информагентство ISNA