Руководитель главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Андрей Киро заявил, что распаевка земель в селе Степовое - это задача проектанта.

Об этом он заявил во время собрания работников и пенсионеров государственного предприятия «Степовое» в субботу, 11 января.

— Со стороны Госгеокадастра никаких препятствий к распаевке нет и не будет. Любые ваши обращения, которые вы сами для себя должны тут принять и решить — мы на них не влияем. Если нужно было разделить — пожалуйста. Обратилось предприятие и мы дали. Выполняются технические работы. По поводу того, кто имеет право, а кто не имеет — вы сами определяете, - сказал Андрей Киро.

Когда жители Степового спросили начальника областного Госгеокадастра, почему затягивается процесс распаевки земель в селе и почему до сих пор нет проекта землеустройства, то он ответил, что данным вопросом должен заниматься проектант и все претензии нужно предъявлять ему.

— Мы документы не делаем. Это делает проектант. Это техническая работа. Вы с ним заключили договор. Будьте любезны, разбирайтесь с ним, почему он не сделал в срок, если это так по условиям договора, и предъявляйте ему претензии, - сказал Андрей Киро.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на на субботу, 11 января собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее. При этом они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался.

Позже стало известно, что глава ОГА Александр Стадник не присутствовал на собрании жителей села Степового, потому что в это время принимал участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области, на которой поздравил футболистов со сменой названия организации.