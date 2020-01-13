Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал на этой неделе встречу с главой Николаевской облгосадминистрации Александром Стадником по вопросу тарифов на тепло для населения.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

Александра Сенкевича обратился к представителям ТЭЦ и заявил, что его удивили большие суммы в платежках за тепло за декабрь 2019.

В связи с этим он заявил, что собирается провести встречу с главой Николаевской ОГА Александром Стадником и обсудить реализацию постановления Кабинета министров Украины о снижении тарифов на отопление для населения.

— Я думаю, что нам нужно собраться. Мне звонил Александр Васильевич (Стадник, глава Николаевской ОГА, - прим.). Я думаю, что мы соберемся в ближайшее время по тарифам и в целом отопительному сезону. Будем общаться на уровне министерств, ведомств, чтоб как-то решать этот вопрос. Люди не понимают, почему обещали платежку меньше, а пришла такая, как в прошлом году. Я думаю, что где-то в среду (15 января, - прим.) будет встреча в облгосадминистрации, - сказал Александр Сенкевич.

Главный редактор НикВести Олег Деренюга в своем Telegram-канале опубликовал платежки за тепло 1-комнатной квартиры площадью 36 м² где в ноябре сумма к оплате составляла 422 гривны, а в декабре 1 тысячу 209 гривен. При этом он отметил, что разница в средней суточной температуре в ноябре и декабре составляла около 3 градуса.

— Отопление маленькой 1-комнатной квартиры площадью 36 м² от госпредприятия «Николаевская ТЭЦ». 422 гривны за ноябрь, когда тарифы еще не понижали. 1209 гривен за декабрь, когда тарифы начали понижать. Отопительный сезон в 2019 году начался 28 октября. Средняя температура в ноябре и декабре почти не отличалась, что днем, что ночью разница максимум 3 градуса, – написал Олег Деренюга.

Комментируя ситуацию с большими суммами в платежках за тепло у жителей Николаева экс-министр ЖКХ, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook призвал николаевцев не оплачивать платежки за октябрь и требовать пояснений от ТЭЦ. Он также призвал Александра Сенкевича повлиять на процесс и отстоять интересы горожан.

— Я обращаюсь к жителям города Николаева. То, что у вас мэр, который «не влияет» - это беда многих городов. А вот выставленные вам платежки - незаконны в силу того, что там нет расшифровки начисления. Не вздумайте их оплачивать в таком виде - потребуйте детального анализа и расшифровки. И объясните мэру, что он весьма сильно на все влияет! Если не в доле, конечно! – написал Алексей Кучеренко.

Стоит отметить, что в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook николаевцы жалуются на большие платежки за теплоэнергию, которые пришли им за декабрь 2019 года.

В частности, Лилия Онилова пишет, что платежка за теплоэнергию в ее квартире, площадью 36 м², по адресу: улица 28 Армии 12-А, от «Николаевской ТЭЦ» составила тысячу гривен.

— Прошу дать разъяснения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Пришла платежка за декабрь, в которой в графе «стоимость» указана сумма - 1038.49 гривен. Адрес: улица 28 Армии 12-А. Площадь квартиры 36 м². Очень интересно, каким образом вы считаете, кому сколько платить? Какая цена за м²? Хотим объяснений! Расскажите, как проходит расчет, - пишет девушка.

Также девушка возмутилась тем, что жителям Николаева от ТЭЦ приходят платежки с абсолютно разными суммами: «Почему у всех разные цифры по городу? У каждого дома свои расценки или как? Жары в квартире не было! Если бы было и возмущений не было б! А так, ещё и кондиционер включали! Долг по отоплению отсутствует».

Помимо этого, жительница Николаева Анна Нико пишет, что платежка за тепло в ее квартире по адресу: Молодогвардейская 53-а, составила 1523 гривны.

— Прошу дать разъяснения, ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Пришла платежка за декабрь, в графе «стоимость» указано - 1524.04 гривен. Вопрос: что это за цифра и какая реальная стоимость квадратного метра? Молодогвардейская 53-а. Долг по отоплению отсутствует, - написала девушка.

Еще одна жительница Николаева, Анна Сова пишет, что ее платежка за декабрь за двухкомнатную квартиру составила 1680 гривен.

— Я только что свою достала из ящика и офигела, мягко говоря. У меня 1680, за двушку, долгов нет, морозов не было, газ не дорожал. Что происходит? Рюмина, 15, - пишет она.

Как известно, Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ был обнародован на правительственном портале. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет снизить на 20% стоимость отопления для горожан в 2020 году.