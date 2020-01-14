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В сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.
Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.
– Новое видео стрельбы по украинскому самолете МАУ. Стреляли двумя ракетами, – говорится в заметке.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 января 2020 г.
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
Ранее сообщалось, что в Иране арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.
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В сети появилось еще одно видео, которое подтверждает: самолет МАУ в небе над Тегераном сбили две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике видно запуск обоих ракет, попадание и момент падения авиалайнера.
Видео опубликовал в своем твиттере иранский журналист Бенгам Голипур.
– Новое видео стрельбы по украинскому самолете МАУ. Стреляли двумя ракетами, – говорится в заметке.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 января 2020 г.
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
Ранее сообщалось, что в Иране арестовали несколько человек, подозреваемых по делу украинского Boeing 737, который был сбит 8 января.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета, который летел из Тегерана в Киев.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов