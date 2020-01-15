Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан» Василий Капацына рассказал, что его предприятие на сегодняшний день является единственным в Украине, способным строить полнокомплектные военные суда.

Об этом он сказал сегодня, 15 января, во время своей пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

— Мне позвонили из Министерства обороны Украины, все спрашивают: «Что это?». Единственный завод, который мы пытаемся восстановить, способный строить военные корабли для Военно-морских сил Украины. Сегодня на выходе конкретный заказ Министерства обороны, все понимают, что этот заказ может выполнить единственный судостроительный актив Украины - это «Океан», - сказал Василий Капацына.

Атаки на завод, которые по его мнению ведет Российская Федерация через Генпрокуратуру Украины, ведутся в том числе и из-за возможностей «Океана».

— Строить военные корабли сегодня может только завод «Океан». К сожалению, ни 61-й завод, сегодня это Николаевский судостроительный завод, Черноморский завод, не способны построить полнокомплектный корабль. И поэтому такая идет атака на завод «Океан», он должен прекратить существование. И он близок к этому в результате действий Офиса Генпрокурора. И где мы будем строить свои военно-морские силы - это вопрос, - сказал Василий Капацына.

Василий Капацына, владелец Николаевского судостроительного завода "Океан"

Василий Капацына рассказал о визите на «Океан» министра обороны Андрея Загороднюка и генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, который состоялся в ноябре 2019 года. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

— Посещение завода министром обороны, главой государственного концерн «Укроборонпром» и ведущими специалистами министерства обороны и военно-морских сил, которые занимаются строительством нового флота, есть полное понимание, что если мне как собственнику, моей команде, удастся восстановить завод как судостроительный, то мы способны строить полнокомплектные военные корабли, - рассказал бизнесмен.

Василий Капацына рассказал, что завод «Океан» рассматривали в качестве предприятия, на котором будет реализовываться государственный заказ по строительству катеров береговой охраны, которые Украина купит у Франции за 136 миллионов евро.

— Когда изучался вопрос известного контракта по строительству катеров береговой охраны, которые французы нам строят, просматривался вариант, что этот заказ будет размещен на заводе «Океан». Мы прошли технический аудит, проведенный французским посольством, это было в ноябре. Мы получили очень высокий результат, я горжусь этим. Это нам позволило очень успешно заходить на европейский рынок, имея подобный аудит. Мы в феврале - марте планируем получить европейскую сертификацию, - рассказал Василий Капацына.

Владелец николаевского «Океана» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Я хочу обратиться к президенту Украины. Уважаемый Владимир Александрович, вы главнокомандующий! Создать военный флот, построить корабли для наших военно-морских сил сегодня возможно только на заводе «Океан», безусловно, в сотрудничестве с другими судостроительными активами. Но квалификация, наличие соответствующего оборудования, возможности есть только на этом заводе. Сегодня в России сделали все, чтобы руками украинской власти и правоохранительных органов просто уничтожить этот завод, - сказал Василий Капацына.

Ранее сообщалось, что Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына обратился к главе фракции «Слуга народа», Секретарю Национального инвестиционного совета николаевцу Давиду Арахамии с просьбой вступиться за николаевских корабелов.